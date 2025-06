Nintendo Switch 2 è in arrivo un gioco di Super Mario per GameCube su Nintendo Switch Online

Preparati a vivere nuove emozioni con Nintendo Switch 2! La console si arricchisce di un’inedita proposta retro, portando sulle tue maniche un classico amato: Super Mario Strikers per GameCube. Arrivato nel 2005, questo gioco sportivo incarna l’essenza di divertimento e adrenalina, ora disponibile su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo dal 3 luglio 2025. La nostalgia si unisce all’innovazione, rendendo ogni partita un’esperienza da non perdere.

Nintendo arricchisce la sua proposta retro con un’aggiunta che farà felici molti appassionati: Super Mario Strikers, iconico gioco sportivo per GameCube, arriverà ufficialmente su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo il 3 luglio 2025, all’interno della nuova libreria Nintendo GameCube – Nintendo Classics pensata per Nintendo Switch 2. Pubblicato originariamente nel 2005, Super Mario Strikers è un frenetico titolo arcade di calcio 5 contro 5 in cui Mario, Luigi, Peach, Bowser e gli altri protagonisti dell’universo Nintendo si sfidano in partite caotiche, ricche di oggetti iconici come bucce di banana e gusci rossi, con la possibilità di eseguire mosse speciali spettacolari per segnare. 🔗 Leggi su Game-experience.it