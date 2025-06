Niente Tari per chi apre a Roccafluvione

Niente Tari per chi apre una nuova attività commerciale a Roccafluvione per tre anni. Un incentivo strategico annunciato dal sindaco Emiliano Sciamanna durante un incontro pubblico, volto a stimolare il rilancio economico e a rivitalizzare il tessuto commerciale locale. Questo provvedimento rappresenta un’opportunità concreta per imprenditori e cittadini desiderosi di contribuire alla rinascita del territorio. L'iniziativa si inserisce in una visione di crescita e sviluppo sostenibile, puntando a trasformare le sfide in nuove opportunità.

Niente Tari, per tre anni, a chi deciderà di aprire una nuova attività commerciale a Roccafluvione. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Emiliano Sciamanna, in occasione dell’incontro pubblico promosso a un anno dalla sua elezione alla guida dell’amministrazione. "Il provvedimento – ha spiegato Sciamanna – è stato pensato come possibile motivo di rilancio del tessuto economico di un territorio che, negli ultimi anni, ha visto la chiusura di troppe saracinesche e che ci obbliga a vagliare ogni possibile soluzione in grado di rallentare l’emorragia di Partite Iva". Tanti i temi trattati nel corso della serata: politiche sociali, opere pubbliche, sport, turismo e ambiente, attività culturali e tempo libero, agricoltura, imprese e artigianato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Niente Tari per chi apre a Roccafluvione

