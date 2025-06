Nido di tartaruga marina l' appello di Fondazione Cetacea | Servono volontari giorno e notte che lo sorveglino

Un appello urgente della Fondazione Cetacea chiede il cuore generoso della comunità: volontari pronti a proteggere il prezioso nido di tartaruga marina sulla spiaggia di Riccione. Dopo il miracolo della deposizione delle uova di Caretta caretta, è fondamentale vigilare giorno e notte affinché questa meraviglia possa prosperare. Unisciti a noi in questa missione di tutela e speranza — il futuro di queste creature dipende anche da te.

