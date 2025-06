Nicotera Comerci | giù le mani dalle Sacre spoglie

Nel cuore della storia calabrese, si cela il ricordo di Fra Paolo da Sinopoli, un religioso la cui vita testimonia dedizione e fede. La sua morte, avvenuta il 5 settembre 1504 a Nicotera, segnò un momento di riflessione spirituale per l’intera comunità . Un percorso di studi, umiltà e devozione che ancora oggi ci invita a riflettere sui valori eterni e sulla sacralità della vita. Scopriamo insieme questa figura straordinaria.

di Enzo Comerci * Nel dì 5 settembre del 1504 la cittĂ di Nicotera veniva funestata dalla morte del benemerito religioso fra Paolo da Sinopoli morto in etĂ senile, nella pace del chiostro di S. Maria delle Grazie, in odore di santitĂ . Fra Paolo, nato nella piccola ComunitĂ di Sinopoli attorno al 1410, della sua fanciullezza non si hanno notizie. Attratto dall’ordine francescano entra nel convento a Sinopoli, per poi continuare gli studi a Roma ed Assise. Qui diviene sacerdote e conosce San Bernardino da Siena con il quale si crea un forte sodalizio che porta, in contrapposizione ai Frati Conventuali, alla fondazione dell’ordine dei Frati Minori dell’Osservanza e in qualitĂ di Vicario generale di San Bernardino, devenuto Ministro generale dell’ordine, viene inviato in Calabria per edificare nuovi monasteri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it