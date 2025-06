Nico Williams verso il Barcellona i tifosi non ci stanno e rovinano il murales

L’interesse del Barcellona per Nico Williams sta scuotendo i tifosi dell’Athletic Bilbao, pronti a tutto pur di difendere il loro talento. Mentre i supporters si scatenano, rovinando il murales dedicato al giovane spagnolo, il club blaugrana non perde tempo e prepara un’offerta che potrebbe cambiare le carte in tavola. La sfida tra passione e ambizione è appena iniziata: come finirà questa battaglia di cuore e mercato?

Bilbao, 28 giugno 2025 – Il Barcellona è intenzionato a fare sul serio per Nico Williams. Pochi giorni fa, al termine di un evento benefico a favore della Fondazione Cruyff, è stato lo stesso presidente del club Joan Laporta a svelare come i blaugrana vogliano arrivare fino in fondo nella trattativa per portare lo spagnolo in Catalogna. Sul contratto del numero 10 dell'Athletic Bilbao c'è una clausola rescissoria da 58 milioni di euro, ma il club blaugrana è orientato a pagarla, in modo da ricreare il tandem con Yamal che ha fatto le fortune della Spagna durante l'Europeo giocatosi la scorsa estate in Germania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nico Williams verso il Barcellona, i tifosi non ci stanno e rovinano il murales

In questa notizia si parla di: nico - williams - barcellona - tifosi

Athletic Bilbao Conferma i colloqui con Laliga con Jibe al capo di Barcellona LaPorta in mezzo a Nico Williams Saga - In un clima di tensione e grandi manovre nel mondo del calcio iberico, Athletic Bilbao svela di aver avuto incontri con La Liga riguardo alle finanze del Barcellona e alla registrazione di nuovi acquisti, tra cui il talentuoso Nico Williams.

La faccia di Nico Williams è stata cancellata dal murale celebrativo: i tifosi dell’Athletic sono infuriati per il possibile passaggio al Barcellona Vai su Facebook

#Barcellona , il ds Deco allo scoperto: "Proviamo a prendere #NicoWilliams". E i tifosi dell'Athletic lo cancellano https://calciomercato.com/news/deco-conferma-nico-williams-vuole-il-barcellona-proveremo-prende-68916… Vai su X

Nico Williams verso il Barcellona, i tifosi non ci stanno e rovinano il murales; I tifosi dell’Athletic cancellano Nico Williams dal murale: sta per firmare con il Barcellona; Barcellona, il presidente spinge per Nico Williams: Pagheremo la clausola.

Bilbao, murales per Nico Williams deturpato a poche ore dal restauro: "Topo di me**a" - Il "tradimento" di un eroe di casa che i tifosi non riescono proprio a mandarla giu: Nico Williams e sempre piu vicino a dire addio all'Athletic ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Nico Williams verso il Barcellona, i tifosi non ci stanno e rovinano il murales - Pochi giorni fa, al termine di un evento benefico a favore della Fondazione Cruyff, è stato lo stesso presiden ... Segnala msn.com