New York Red Bulls-Minnesota United | dove vederla orario e probabili formazioni

Appassionati di calcio, preparatevi a vivere un'emozionante sfida tra New York Red Bulls e Minnesota United! Alla Red Bull Arena di New York si disputerà la 20ª giornata di MLS, un match imperdibile che promette spettacolo e colpi di scena. Scopri orario, dove vederla in TV e le probabili formazioni per non perdere nemmeno un attimo di questa intensa battaglia tra due titani del calcio statunitense.

