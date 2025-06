Netflix tutte le uscite e le novità del mese di Luglio 2025 | le serie e i film da non perdere

Scopri le sorprendenti novità di Netflix per luglio 2025, il mese estivo che porta con sé un’onda di emozioni e intrattenimento! Dalle serie più attese ai film da non perdere, la piattaforma si prepara a regalare momenti di svago a tutta la famiglia, senza pause. Pronti a immergervi nel catalogo ricco di prime visioni e successi imperdibili? Ecco tutto quello che dovete sapere sulle uscite di luglio 2025!

Netflix non va in vacanza e ha in programma per l’estate e il mese di Luglio 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di luglio 2025. Anche nei mesi estivi Netflix terrà compagnia a tutti i suoi abbonati. Uno dei film più attesi del mese di luglio è The Old Guard, il sequel del film con Charlize Theron che vede anche l’italiano Luca Marinelli. Tratto dall’omonimo fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez, ci sono voluti 5 anni per vedere il seguito. 🔗 Leggi su Superguidatv.it