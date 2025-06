Netanyahu vuole uno Scudo di Abramo con arabi e Israele

In un contesto di tensioni e speranze di pace, Netanyahu propone lo "Scudo di Abramo", un progetto audace volto a unificare arabi e israeliani. La decisione di affiggere grandi cartelloni con Trump e Netanyahu testimonia la volontĂ di aprire un nuovo capitolo diplomatico, suscitando curiositĂ e interrogativi tra i cittadini di Tel Aviv e oltre. Ma quale sarĂ il reale impatto di questa visionaria iniziativa?

In molti si sono chiesti, a cominciare dagli abitanti di Tel Aviv, da dove sia scaturita la decisione di affiggere quegli enormi cartelloni con Donald Trump, seguito da Benyamin Netanyahu . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Netanyahu vuole uno Scudo di Abramo con arabi e Israele

In questa notizia si parla di: netanyahu - vuole - scudo - abramo

Gaza e Cisgiordania sotto assedio. Netanyahu vuole prendersi tutta la Palestina - Gaza e Cisgiordania vivono un'ennesima crisi, aggravata dalle ambizioni di Netanyahu di annettere l'intera Palestina.

TRUMP E NETANYAHU VERSO UNA SOLUZIONE A DUE STATI PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE? Il piano in discussione prevede fine della guerra a Gaza in due settimane e l'ampliamento degli Accordi di Abramo ad Arabia Saudita e Siria. Vai su Facebook

Netanyahu vuole uno Scudo di Abramo con arabi e Israele.

Netanyahu vuole uno Scudo di Abramo con arabi e Israele - e la formazione dell’«Alleanza/Scudo di Abramo» in forme più strutturate sono vitali per la sopravvivenza ... Come scrive ilmanifesto.it

Netanyahu: “La vittoria con l’Iran porta alla fine della guerra”. Media: piano di pace per Gaza da realizzare in due settimane - Secondo Israel Hayom, il premier e Trump avrebbero discusso un piano che include la fine della guerra a Gaza entro due settimane ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it