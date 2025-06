Nesti | L’Inter ha voltato pagina Con Chivu giovani e una novità tattica!

L'Inter di Cristian Chivu ha scritto un nuovo capitolo, segnato da giovani talenti e innovazioni tattiche sorprendenti. In meno di un mese, dalla delusione della finale di Champions League agli ottavi del Mondiale per Club, la squadra ha mostrato una trasformazione significativa. Carlo Nesti, esperto analista, svela cosa cambia e cosa rimane, offrendo uno sguardo approfondito sulla rinascita nerazzurra. E ora, scopriamo insieme come questa nuova Inter sta riscrivendo il suo futuro.

Dalla tragica finale di Champions League agli ottavi di finale del Mondiale per Club è passato meno di un mese. Carlo Nesti analizza quanto c’è di nuovo e diverso rispetto al passato nella squadra di Cristian Chivu. FINALE A SÈ – Carlo Nesti, intervenuto su Radio Sportiva, ritorna sulla tragica partita del 31 maggio: « La finale di Champions League dell’Inter è una partita a sé stante, un po’ come fu il 5 maggio, se vogliamo. Sono quelle partite che uno non riuscirà mai a spiegare mai completamente se non con la grande forza dell’avversario, in questo caso. Il PSG ha davvero giocato la partita perfetta, difficilmente io ho visto una partita di questo genere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!»

In questa notizia si parla di: nesti - inter - chivu - voltato

Nesti su Inter-Lazio: «Rigore di Bisseck resterà un episodio controverso» - Carlo Nesti, ospite a Radio Sportiva, commenta il controverso rigore assegnato alla Lazio contro l’Inter per il fallo di mano di Bisseck.

Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!» - Dalla tragica finale di Champions League agli ottavi di finale del Mondiale per Club è passato meno di un mese. Segnala inter-news.it

Inter, cosa ha cambiato Chivu contro il Monterrey: difesa a zona sui calci piazzati, il nuovo modulo, Susic e Luis Henrique - Diciotto giorni dopo la clamorosa sconfitta nella finale di Champions League contro il Psg (5- Riporta msn.com