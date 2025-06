Nessuna super-bomba Usa sul sito nucleare iraniano di Isfahan | troppo profondo

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a scuotere la regione, ma le ultime notizie svelano un dettaglio cruciale: le forze armate statunitensi non hanno impiegato bombe bunker sul sito nucleare di Isfahan, ritenendo la profondità dell'obiettivo troppo elevata per garantirne l'efficacia. Una strategia che evidenzia come le valutazioni militari siano sempre più sofisticate e mirate, lasciando intuire che il risiko geopolitico si gioca anche su dettagli tecnici di questo calibro.

Le forze armate statunitensi non avrebbero utilizzato le famigerate bombe bunker sul sito nucleare iraniano di Isfahan, in quanto così profondo da rendere probabilmente le bombe inefficaci. Lo riporta la Cnn, citando alcune dichiarazioni del generale statunitense Dan Caine riferite all'emittente. 🔗 Leggi su Today.it

