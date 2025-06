Neonato di 13 giorni rischia di morire l'Aeronautica Militare lo salva portandolo da Cagliari a Milano

Un'emergenza che ha tenuto col fiato sospeso tutto il Paese: un neonato di soli 13 giorni, in grave pericolo di vita, è stato salvato grazie a un intervento tempestivo dell'Aeronautica Militare. Trasportato d’urgenza da Cagliari a Milano, il piccolo è ora sotto stretta sorveglianza medica, mentre i genitori vivono un misto di speranza e paura. La vicenda dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza tra vita e morte, offrendo un raggio di speranza in momenti critici.

