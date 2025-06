Nembro scontro auto-moto | perde la vita un 53enne

Seguono momenti di grande dolore e un'impellente chiamata alla riflessione sulla sicurezza stradale. Un tragico incidente ha tolto la vita a un uomo di 53 anni, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare le regole e prestare attenzione alla guida. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente sono in corso.

Nembro. Uno scontro tra auto e moto che non ha lasciato scampo al motociclista, un 53enne. L’incidente mortale è avvenuto verso le 10.30 sulla strada che da Nembro porta a Selvino, alla deviazione per Lonno. Immediata l’allerta al 112 che ha portato sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre all’elicottero che è decollato dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Purtroppo ai medici non è rimasto che constatare la morte del 53enne. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it