Nell'odore del cerume scovati i segnali precoci del morbo di Parkinson | com'è possibile

Scopri come un semplice campione di cerume potrebbe rivoluzionare la diagnosi del Parkinson. Attraverso l'analisi dei composti organici volatili e l’uso dell’intelligenza artificiale, è possibile individuare i segnali precoci della malattia con una precisione sorprendente del 94,4%. Questa innovativa tecnologia apre nuove speranze per interventi tempestivi e una migliore qualità di vita. Continua a leggere e immergiti in questa frontiera della medicina predittiva.

L'analisi dei composti organici volatili presenti nel cerume può favorire la diagnosi precoce di Parkinson. Un'intelligenza artificiale è stata infatti in grado di identificare i pazienti con la malattia neurodegenerativa dall'odore del cerume, con una precisione del 94,4%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cerume - odore - parkinson - scovati

Nell’odore del cerume scovati i segnali precoci del morbo di Parkinson: com’è possibile.

Nell’odore del cerume scovati i segnali precoci del morbo di Parkinson: com’è possibile - L’analisi dei composti organici volatili presenti nel cerume può favorire la diagnosi precoce di Parkinson. Segnala fanpage.it

L'odore del Parkinson - Il Post - L’odore del Parkinson Grazie al super olfatto di una signora scozzese, un gruppo di ricercatori sta sperimentando un sistema per semplificare la diagnosi precoce della malattia. Riporta ilpost.it