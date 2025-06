Nelle Marche nasce l’alleanza del cambiamento | 19 sigle per un campo larghissimo

Nelle Marche si rafforza l’Alleanza del Cambiamento, un fronte politico mai così ampio e diversificato nella storia regionale. Con 19 sigle pronte a unire forze per un futuro più giusto, la coalizione progressista presenta il suo programma: sanità pubblica, salario minimo, aree interne e sostenibilità. Ricci (PD) sottolinea: “I marchigiani chiedono un cambio di Marche”. Un campo larghissimo che promette di rivoluzionare il panorama politico locale.

Siglato ad Ancona il programma della coalizione progressista per le prossime regionali: sanità pubblica, salario minimo, aree interne e sostenibilità i punti cardine. Ricci (PD): "I marchigiani chiedono un cambio di Marche" Un campo larghissimo, mai così esteso nella storia politica regionale. Nelle Marche prende forma l' Alleanza del Cambiamento, una coalizione composta da ben 19 sigle, pronte a sfidare il centrodestra alle prossime elezioni regionali. A guidare il fronte progressista sarà Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, che ieri ad Ancona ha presentato il programma con cui la nuova alleanza intende voltare pagina nella regione.

