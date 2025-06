Nelle cavità intime o lanciati con fionde così droga e cellulari arrivavano in carcere Agenti sotto inchiesta

Le cavità più nascoste e sorprendenti sono diventate i nascondigli preferiti per droga e cellulari all’interno delle carceri, portando a un’intricata rete di illegalità. Tra pentole modificate, sanitari alterati e portadocumenti con sottili doppifondi, la criminalità si è evoluta in modo sorprendente. A denunciarlo sono le indagini che coinvolgono anche agenti di polizia penitenziaria, sollevando inquietanti dubbi sulla sicurezza e sulla trasparenza nel sistema penitenziario. La vicenda mette in luce una realtà complessa e intricata, destinata a far parlare

Dentro pentole modificate, nei sanitari, in portadocumenti con doppiofondo e perfino nella cavità anale. Così dentro il carcere sono entrati cellulari e droga. E a finire sotto inchiesta non ci sono soltanto familiari e detenuti ma anche agenti di polizia penitenziaria. A dirlo è il procuratore.

