nella morsa del caldo aumentano gli accessi al pronto soccorso e le chiamate al 118

Con l’arrivo dell’ondata di caldo record, i numeri parlano chiaro: aumentano le emergenze e le chiamate al 118, con un incremento del 5% negli accessi al pronto soccorso e dell’8% nelle telefonate d’emergenza. Dal 19 al 26 giugno, il caldo ha portato a uno “sviluppo significativo” che non può essere sottovalutato. Un dato che evidenzia come il benessere e la sicurezza siano strettamente legati alle condizioni climatiche, richiedendo attenzione e prevenzione.

Il 5 per cento in più di accessi al Pronto soccorso e un aumento dell’8 per cento di chiamate al 118 negli ultimi giorni, per l’esattezza dal 19 al 26 giugno. Numeri dovuti all’effetto del gran caldo e che registrano quello che Paolo Pandolfi, direttore Dipartimento Salute Pubblica Ausl, definisce un "incremento significativo". Andando a vedere il dato assoluto, lo scarto è notevole: si passa dai 280 accessi giornalieri di media ai 288 dell’ultima settimana, mentre per quanto riguarda le chiamate al numero d’emergenza, dalle 153 quotidiane di media, si è passati a 165. "Sicuramente il caldo ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it