Nel silenzio delle bombe parole scritte sulla terra | ad Aviano la poesia sfida il nucleare

che custodisce la memoria e il coraggio di chi si oppone alle minacce nucleari, trasformando parole e poesia in armi di pace. È il momento di riscoprire il valore della voce civile e di agire per un futuro senza paura e conflitti.

C’è un’Italia che tace, mentre i motori degli F-16 rombano nei cieli del Friuli e gli elicotteri HH-60 simulano scenari di guerra sul litorale adriatico. Un’Italia che osserva distrattamente il ripetersi di esercitazioni militari, come se fossero parte del paesaggio, come se la base statunitense di Aviano fosse un’infrastruttura logistica qualunque, e non un nodo strategico della guerra globale in corso. Ma c’è anche un’altra Italia, silenziosa e tenace, che prova a dire no. Non con i megafoni o con le barricate, ma con la poesia. Scritta nella terra. Con lettere fatte di carta. Visibili solo dall’alto, come a voler parlare agli occhi di chi sorveglia e sorvola. 🔗 Leggi su It.insideover.com