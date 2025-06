Nel Draft del 2025 Cleveland ha selezionato con il numero 58 l’ala che nella prossima stagione vestirà la maglia della Virtus Bologna Niang si avvicina all’Nba scelto al secondo giro dai Cavs

Saliou Niang, un talento che incarna il sogno di ogni giovane atleta, ha attraversato continenti e palcoscenici importanti per arrivare al suo attuale traguardo. Dalle Due Torri alle grandi sfide dell’NBA, la sua storia è fatta di dedizione, passione e ambizione. Con un passato in Fortitudo, ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la Virtus Bologna, puntando a conquistare il mondo del basket.

Un passato in Fortitudo, un presente in Virtus e un futuro in Nba. La storia di Saliou Niang passa dalle Due Torri dove è cestisticamente cresciuto con le giovanili e poi ai margini della prima squadra della Effe e dove si svilupperĂ il suo futuro. Nato a Dakar, cresciuto a Mandello del Lario, poi il trasferimento giovanissimo a Bologna, e infine l’ultimo biennio di crescita a Trento, prima della prossima avventura in Virtus, Niang è stato selezionato al secondo giro del Draft NBA, con la scelta numero 58 dai Cleveland Cavaliers. Ventuno anni compiuti da poco, il suo processo di crescita passerĂ dalla Virtus e sotto la guida di coach Dusko Ivanovic cercherĂ la sua definitiva consacrazione prima di spiccare il volo oltreoceano come ha confermato il gm della franchigia Mike Gansey: "Nelle ultime due stagioni è migliorato molto, i passi in avanti che ha fatto sono stati piuttosto incredibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net