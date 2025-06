Nek tributo agli Abba Eugenio in Via Di Gioia Clamore e burrata | il week-end in città

Il weekend a Bergamo promette emozioni e divertimento per tutti i gusti! Tra concerti, festival e sapori autentici, la città si anima con iniziative imperdibili: da Nek al Lazzaretto a Eugenio in Via di Gioia al Piazzale degli Alpini, passando per il tributo agli Abba e il Clamore Festival. Non mancheranno mostre, cinema all’aperto e specialità gastronomiche come burrata, polpo e bombette. Un’occasione unica per vivere Bergamo in tutte le sue sfumature!

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il concerto di Nek (sabato) al Lazzaretto, il tributo agli Abba (sabato) a ChorusLife, Clamore Festival, Eugenio in Via Di Gioia (sabato) al Piazzale degli Alpini e la festa alla Madonna della Castagna. Da annotare, inoltre, Bergamo Animation Days, mostre, la sagra della burrata, polpo e bombette, cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, il concerto “Bird Lives: la musica di Charlie Parker” (sabato) nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, il concerto da camera “Terzi, Donizetti & Friends” (domenica) a Palazzo Terzi, gli spettacoli di freestyle trial a Grumello del Piano e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nek, tributo agli Abba, Eugenio in Via Di Gioia, Clamore e burrata: il week-end in città

