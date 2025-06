Nei primi sei mesi del 2025 Banco Alimentare Sicilia ha ricevuto in dono 81.500 kg di alimenti oggetto di confisca

Nei primi sei mesi del 2025, Banco Alimentare Sicilia Odv ha ricevuto 81.500 kg di alimenti donati dalle autorità di pubblica sicurezza, derivanti da confische e sequestri. Questo importante contributo non solo aiuta a ridurre gli sprechi, ma garantisce che cibo sicuro e in buone condizioni possa arrivare a chi ne ha più bisogno. Un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblica amministrazione e associazioni possa fare la differenza nella lotta contro la povertà alimentare.

Nei primi sei mesi del 2025 Banco Alimentare della Sicilia Odv ha ricevuto in dono 81.500 chili di alimenti, un dato riferito alle operazioni condotte dalle autorità di pubblica sicurezza per garantire l'osservanza delle norme sulla vendita, sulla sicurezza alimentare a tutela dei consumatori

