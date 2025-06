Negli ospedali varesini temperature canicolari la rabbia del sindacato | Nei reparti fa troppo caldo mancano i climatizzatori

In un’estate già torrida, il personale sanitario degli ospedali varesini si trova a fronteggiare condizioni di lavoro insostenibili a causa della mancanza di climatizzatori. La Fp Cgil di Varese denuncia una situazione che mette a rischio la salute di chi cura e di chi viene assistito, evidenziando l’urgenza di interventi strutturali immediati. È ora di agire per garantire ambienti salubri e sicuri a chi opera in prima linea.

Varese, 28 giugno 2025 – “Un’altra estate rovente si abbatte sul personale sanitario dell’ Asst Sette Laghi, ancora costretto a lavorare in condizioni ambientali estreme, senza che siano state adottate soluzioni strutturali per garantire ambienti salubri e sicuri”. Sono le parole con cui la Fp Cgil di Varese interviene sul problema del caldo in alcuni ospedali del territorio, in questi giorni di temperature da bollino rosso. La denuncia . “In numerosi presidi ospedalieri e territoriali dell’azienda, da Cittiglio ad Angera, da Luino ad altri ambulatori e servizi, gli impianti di climatizzazione sono assenti o del tutto inadeguati - dicono dal sindacato - all’ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio, ad esempio, dal 2019 si rincorrono promesse mai mantenute, e lo stesso accade a Luino e Angera, dove si ricorre a condizionatori portatili che non sono in grado di garantire condizioni di lavoro accettabili durante le ondate di calore”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Negli ospedali varesini temperature canicolari, la rabbia del sindacato: “Nei reparti fa troppo caldo, mancano i climatizzatori”

