Nations League volley quinto successo per l’Italia | Cina battuta 3-0

Gli Azzurri del volley continuano a sorprendere nella Volleyball Nations League, conquistando il quinto successo su sei partite con una prestazione impeccabile contro la Cina (3-0). Dopo aver aperto il torneo con una vittoria sulla Polonia, gli uomini di coach Blengini dimostrano ancora una volta il loro carattere e talento. Con questa vittoria, l’Italia si piazza al secondo posto in classifica, consolidando le ambizioni di medaglia e di un’ottima posizione nel torneo.

Dopo il successo nella gara d'esordio alla Now Arena contro la Polonia, gli Azzurri del volley hanno battuto per 3-0 (25-18, 25-15,25-19) la Cina con una ottima prestazione, conquistando la quinta vittoria (su sei gare) nella Volleyball Nations League e il conseguente secondo posto momentaneo nella classifica generale con 13 punti.