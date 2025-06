Nasse reti e trappole per i polpi | sequestrati arnesi illegali per la pesca

Nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, la Guardia Costiera di Civitanova Marche ha intensificato i controlli per contrastare l’uso di attrezzi illegali nella pesca. Durante i recenti interventi, sono stati sequestrati numerosi arnesi non autorizzati, come nasse, reti e trappole per polpi, che minacciano l’equilibrio ambientale e la sicurezza marina. Un impegno concreto per tutelare il nostro mare e le sue risorse.

Civitanova Marche, 28 giungo 2025 – Nasse, reti e trappole per polpi non autorizzati, scatta il sequestro. Nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, che ha preso il via, come di consueto, con l’inizio della stagione estiva, la Guardia Costiera di Civitanova ha intensificato l’attività di controllo in mare e lungo la costa, con l’obiettivo prioritario di garantire condizioni di sicurezza per i bagnanti e i diportisti che in questi mesi affollano le spiagge e le acque antistanti la costa. Durante alcuni controlli, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo ha individuato e sottoposto a sequestro numerosi attrezzi da pesca non autorizzati, tra cui nasse, reti da posta e trappole per polpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nasse, reti e trappole per i polpi: sequestrati arnesi illegali per la pesca

