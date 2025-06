Nasce in Puglia la Valutazione di impatto sociale

In Puglia nasce la Valutazione di Impatto Sociale (VIS), un innovativo strumento pensato dall’assessorato al Welfare per misurare il vero valore delle iniziative pubbliche. Non si tratta solo di monitoraggio, ma di un nuovo paradigma: valutare l’efficacia del welfare in termini di impatto concreto sulla vita dei cittadini. Per la Regione, questa metodologia rappresenta un passo decisivo verso una politica più efficace e responsabile, capace di rispondere alle reali esigenze della comunità.

BARI – Misurare il welfare non in termini di spesa ma per l'impatto che ha. È questo l'obiettivo della Vis, la valutazione di impatto sociale, uno strumento che ha studiato l'assessorato al Welfare della Regione Puglia. Non solo una tecnica di monitoraggio ma un cambio di paradigma. Per la Regione, serve a restituire senso all'azione pubblica, a rilevare concretamente se e quanto un progetto sociale cambia la qualità della vita, riduce disuguaglianze. "La buona politica – commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – si misura dalla capacità di generare benessere per la comunità, per questo ritengo che la Valutazione d'impatto sociale sia una pagina di buona politica, perché ci consegna uno strumento con cui monitorare gli effetti benefici sulla vita dei cittadini pugliesi dei progetti sostenuti dalla Regione".

