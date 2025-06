Nasce il nuovo Comitato Scientifico della Perugia Stranieri University Press | Antonello Lamanna alla guida editoriale della nuova fase di rilancio

Con il nuovo Comitato Scientifico guidato da Antonello Lamanna, la Perugia Stranieri University Press si prepara a una rivoluzione culturale e strategica. Questo entusiasmante rilancio mira a rafforzare il suo ruolo come punto di riferimento nel panorama editoriale accademico italiano e internazionale, proiettando la casa editrice verso nuove sfide e opportunità . Un cambiamento che non riguarda solo l’organizzazione, ma riflette una visione più ampia: fare della PSUP un presidio editoriale di eccellenza globale.

Con la costituzione del nuovo Comitato Scientifico della Perugia Stranieri University Press (PSUP), la casa editrice dell' Università per Stranieri di Perugia entra in una fase di rinnovamento strategico e culturale, destinata a consolidarne il ruolo nel panorama editoriale accademico italiano e internazionale. Un cambiamento che non riguarda solo l'organizzazione, ma riflette una visione più ampia: fare della PSUP un presidio editoriale di qualità , inclusivo, digitale e aperto al dialogo tra le discipline. Al centro di questo progetto ambizioso emerge con forza la figura di Antonello Lamanna, nominato Direttore Editoriale accanto a Salvatore Cingari, Direttore Scientifico.