Nasce il magazine Orgoglio italiano - Sicilia e Italia nel mondo

Siamo entusiasti di presentare il primo numero di “Orgoglio Italiano – Sicilia e Italia nel mondo”, un magazine dedicato a celebrare le eccellenze, le tradizioni e i successi della nostra terra nel panorama globale. Il Capitolo di Palermo “Vincenzo Sellaro 3009” dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA) invita tutti a scoprire storie di orgoglio e identità. Un viaggio attraverso cultura, innovazione e passione che rafforza il legame tra Sicilia, Italia e il mondo.

