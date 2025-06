Nasce a Como Il Sentiero del miele un pomeriggio tra natura sapori locali artigianato laboratori e musica dal vivo

Nasce a Como il Sentiero del Miele, un pomeriggio tra natura, sapori locali, artigianato, laboratori e musica dal vivo. Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità come chiave di trasformazione per una città più verde, accogliente, partecipata e sostenibile. È il cuore del modello di rigenerazione urbana proposto dal Comune di Como che, attraverso il Distretto Urbano del Commercio (DUC), porta nuove opportunità e vitalità nel tessuto cittadino, unendo comunità e tradizione in un’unica armonia.

Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità come chiave di trasformazione per una città più verde, accogliente, partecipata e sostenibile. È il cuore del modello di rigenerazione urbana proposto dal Comune di Como che, attraverso il Distretto Urbano del Commercio (DUC), porta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: nasce - como - sentiero - miele

Sul Lago di Como nasce il fantastico Giardino delle Farfalle, un percorso nel parco del Grumello - Sul lago di Como, nel suggestivo Parco del Grumello, nasce il “Giardino delle Farfalle”, un affascinante percorso naturalistico.

Anche Confesercenti Como, con il vicedirettore Luca Marchiò, partecipa al progetto Sentiero del miele del Distretto Urbano del Commercio del Comune di Como: positiva la ripiantumazione di nuove essenze arboree in quattro aree della città (piazza Vittoria, v Vai su Facebook

Como Città Laboratorio, un alveare urbano per il commercio di prossimità : nasce il Sentiero del Miele; Como: alveare urbano, il sentiero del miele e i nuovissimi giardini. Un sabato di grandi eventi; Como, città laboratorio: un alveare urbano per rilanciare il centro storico e promuovere il commercio di prossimità .

Como: alveare urbano, il sentiero del miele e i nuovissimi giardini. Un sabato di grandi eventi - Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità e trasformare Como in una città più verde, accogliente e partecipata. Riporta comozero.it

Como, il “Sabato del Miele” torna in piazza: giochi, fiori e creatività per bambini nel cuore della città - Il “Sentiero del Miele”, previsto il 28 giugno, sarà una festa diffusa tra piazza Perretta e le vie adiacenti, con musica, workshop, degustazioni e la presenza di produttori locali. Secondo quicomo.it