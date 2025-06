Narnese società al lavoro per allestire la nuova squadra per la stagione 2025 26 | molte le riconferme

La Narnese Calcio si sta preparando con entusiasmo per affrontare la stagione 2025-26, con molte riconferme che testimoniano stabilità e ambizione. Dalla sede di San Girolamo arrivano ottime notizie: lo staff tecnico vincente viene confermato in blocco, garantendo continuità e motivazione. Con un occhio al futuro e le radici ben salde nel passato, la squadra è pronta a scrivere nuovi capitoli di successo nel campionato di Eccellenza Regionale.

