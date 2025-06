Narnese calcio società al lavoro per allestire la nuova squadra per la stagione 2025 26 | molte le riconferme

La Narnese Calcio si prepara con entusiasmo alla stagione 2025-26, puntando su solidi punti di riferimento e molte riconferme per rafforzare il team. Dalla sede di San Girolamo arrivano notizie positive: il commitment dello staff tecnico, già protagonista di successi recenti, garantisce continuità e determinazione. Il prossimo campionato si prospetta entusiasmante: la Narnese è pronta a scrivere nuovi capitoli di passione e vittoria, consolidando la propria posizione tra le protagoniste dell’Eccellenza Regionale.

La Narnese Calcio è al lavoro per allestire la squadra che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza Regionale. Dalla sede di San Girolamo arrivano ottime notizie. La società ha riconfermato in blocco lo staff tecnico che aveva ben lavorato nel corso dell'ultima.

Narnese calcio, Gianluca Gambini si è dimesso dalla carica di direttore sportivo - Gianluca Gambini ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo della Narnese calcio, dopo dieci anni di servizio.

