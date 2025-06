Napoli tentativo per un calciatore del Milan | il retroscena

Il Napoli, sempre più protagonista sul mercato, sta cercando di rinforzarsi con colpi di spessore. Dopo l’accordo con Noa Lang, arriva un retroscena che riguarda un possibile tentativo di acquisto di un calciatore del Milan: le trattative sono in fase avanzata e la piazza partenopea è in fermento. Ma cosa c’è di vero e quali sono i dettagli nascosti? Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità e gli sviluppi di questa intricata operazione di calciomercato.

Il Napoli è attivissimo sul mercato e pare abbia presentato un’offerta al Milan per acquisire un rossonero a titolo definitivo Il Napoli prosegue spedito sul calciomercato. La dirigenza azzurra è al lavoro per chiudere altre trattative e rinforzare la rosa a disposizione di mister di Antonio Conte. A breve arriverà l’ufficializzazione del colpo Noa Lang: l’esterno del PSV ha trovato l’accordo con i partenopei ed è pronto a salutare gli olandesi, che hanno accettato l’offerta dei Campioni d’Italia. Il Napoli per rinforzarsi guarda all’estero, dunque, ma anche in Serie A: continua a piacere tanto Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma l’attaccante della Nazionale Italiana non è l’unico obiettivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, tentativo per un calciatore del Milan: il retroscena

