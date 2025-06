Napoli su Milinkovic-Savic ma c’è un ostacolo | cosa cambia con il rinnovo di Meret

Napoli continua a muoversi senza sosta sul mercato, puntando a rafforzare la rosa e a mantenere alta la competitività. Con il rinnovo di Alex Meret come primo portiere, il club ha deciso di blindare una pedina fondamentale, ma l’attenzione si sposta anche su Milinkovic-Savic. La trattativa resta complessa e il rinnovo di Meret potrebbe influenzare le strategie future, creando un nuovo scenario per il calciomercato partenopeo.

Ieri il Napoli ha annunciato il rinnovo di Alex Meret, confermandolo come primo portiere per due ulteriori stagioni. Inoltre, il club segue ancora Vanja Milinkovic-Savic, sebbene l'operazione sia tutt'altro che semplice. Il Napoli resta attivissimo sul mercato, anche su quel che riguarda ruoli già coperti in rosa. Infatti, il rinnovo di Alex Meret lo ha confermato come primo estremo difensore. Tuttavia, con la fine del prestito di Scuffet e il riscatto di Caprile da parte del Cagliari, il club è ancora alla ricerca di un secondo: il nome più caldo è Vanja Milinkovic-Savic.