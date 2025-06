Napoli sprint per il doppio colpo | non solo Beukema in settimana si decide un altro affare | CMIT

Napoli si lancia con decisione nel mercato estivo, pronto a sorprendere ancora una volta. Con Giovanni Manna sempre in prima linea e Antonio Conte determinato a rafforzare la squadra, il club azzurro lavora senza sosta per un doppio colpo in difesa. La prima settimana di luglio sarĂ cruciale per chiudere gli affari, tra cui spicca il nome di Beukema: il Napoli punta a consolidare la rosa e a puntare sempre piĂą in alto.

Il club azzurro a lavoro per un doppio colpo in difesa, prima settimana di luglio decisiva per chiudere gli affari C’è un re del mercato ed è il Napoli. Il suo principe è Giovanni Manna, che sta provando a realizzare tutti i sogni di Antonio Conte. L’obiettivo è chiaro: andare avanti in tutte le competizioni e difendere lo Scudetto vinto quest’anno. Sam Beukema obiettivo del Napoli per la difesa (ANSA) Calciomercato.it Gli acquisti e i profili seguiti vanno in questa direzione. PerchĂ© la rosa azzurra prende forma ed è potenzialmente un pericolo persino per le big d’Europa. L’acquisto di De Bruyne alza l’asticella, ma anche l’affare Noa Lang non è da sottovalutare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli, sprint per il doppio colpo: non solo Beukema, in settimana si decide un altro affare | CM.IT

In questa notizia si parla di: napoli - doppio - colpo - settimana

Doppio colpo Napoli! Parti vicine, azzurri in chiusura sui due fronti - Il Napoli si prepara a un doppio colpo sul mercato, puntando a rinforzare la mediana per affrontare al meglio la prossima stagione.

Aspettare a lungo Ndoye? Non è nei piani del Napoli. Insieme a Lang - ormai prossimo a indossare la maglia azzurra - il club potrebbe virare su un'alternativa di grande valore come Antonio Nusa, chiudendo così un doppio colpo a costi decisamente più vant Vai su Facebook

Translate postSchira: “Il #Napoli vuole prendere sia #Ndoye che #Lang, si lavora al doppio colpo” Vai su X

Napoli su Chiesa e Darwin Nunez, si lavora al doppio colpo dal Liverpool; Napoli, doppio colpo da sogno dalla Premier League: le foto; Calciomercato Napoli, doppio colpo a parametro zero! De Bruyne decide a giugno, novitĂ su David.

Napoli, sprint per il doppio colpo: non solo Beukema, in settimana si decide un altro affare | CM.IT - Non solo Sam Beukema, altro sprint decisivo del Napoli per la difesa: in settimana si può chiudere il doppio affare ... Riporta calciomercato.it

Altro che Ndoye, il Napoli può effettuare un doppio colpo a costi più vantaggiosi - Il Napoli potrebbe non aspettare Dan Ndoye così a lungo: le pretese del Bologna, al momento, faticano ad abbassarsi. Secondo msn.com