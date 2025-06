Napoli ritorno di fiamma per un giovane esterno | la richiesta è di 35 milioni!

Napoli si prepara a rinforzare le sue corsie offensive con un colpo di mercato importante. Dopo l'interesse per Noa Lang, la società azzurra punta a mettere a segno un ritorno di fiamma per un giovane esterno molto promettente, richiesto con una valutazione di 35 milioni di euro. La sessione di mercato si infiamma, e il club partenopeo ambisce a rafforzarsi ulteriormente, puntando su talenti in rapida ascesa pronti a fare la differenza in questa fase decisiva.

Nel casting di esterni offensivi accostati al Napoli in questa sessione di mercato compaiono tanti nomi molto interessanti e, al tempo stesso, dotati di ampi margini di crescita. Gli azzurri sono stregati in particolare da un giocatore della lista. Se l’accordo per l’acquisto di Noa Lang pare ormai raggiunto, è vero che il Napoli ha l’obiettivo di acquistare un ulteriore esterno per rinforzare le corsie offensive in questa finestra di calciomercato. Si studiano tanti nomi, ma c’è un giocatore in particolare sul quale la dirigenza azzurra resta molto vigile. Il Napoli torna su Nusa: il Lipsia chiede 35 milioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ritorno di fiamma per un giovane esterno: la richiesta è di 35 milioni!

In questa notizia si parla di: napoli - esterno - ritorno - fiamma

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Il conduttore di Report sarà a Napoli nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, ma non parteciperà all’evento. Sarà, al contrario, alla manifestazione dei giornalisti contro l’azienda che si svolgerà nella stessa giornata in segno Vai su Facebook

Napoli-Nusa, ritorno di fiamma! CdM: quanto chiede il Lipsia per cederlo; Sancho Juventus, ritorno di fiamma da parte del Napoli; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative.

SKY - Chiesa-Napoli, ritorno di fiamma. Operazione separata da Nunez - Federico Chiesa sa che il Napoli può essere la sua occasione per rilanciarsi ad alto livello: quale squadra migliore di quella allenata da Antonio Conte, suo profondo estimatore, che ha vinto il campi ... msn.com scrive

Napoli sulle tracce di Chiesa, il Milan prova a inserirsi: la preferenza del giocatore - Ritorno di fiamma per Federico Chiesa da parte del Napoli, che lavora per portare l'esterno del Liverpool alla corte di Antonio Conte ... Come scrive sportface.it