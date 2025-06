Napoli per l’attacco si guarda ad un classe 2005 | la situazione

Il Napoli si proietta verso il futuro con grande entusiasmo, puntando su talenti giovani e promettenti. Dopo aver consolidato la rosa con acquisti di peso come De Bruyne e Marianuci, il club continua a muoversi con decisione sul mercato. L’obiettivo? Garantire un patrimonio italiano per le prossime stagioni, come il classe 2005 che sta attirando l’attenzione. La strategia del Napoli si fa sempre più ambiziosa, e la ricerca di talenti promettenti non si ferma qui.

Il Napoli guarda al futuro e si sta muovendo sul mercato per assicurarsi un giovane talento italiano in prospettiva Il Napoli sta dominando la scena del calciomercato in Italia. Dopo aver chiuso in via ufficiale i due colpi De Bruyne e Marianuci, il club non sembra intenzionato a fermarsi e a breve concluderĂ la pratica per l’acquisto di Noa Lang dagli olandesi del PSV. Intanto, il d.s. Giovanni Manna monitora parallelamente situazioni interessanti per migliorare la rosa in prospettiva. C’è un interessantissimo calciatore italiano classe 2005 che lo scorso anno si è fatto notare in Serie C, che nelle ultime ore pare essere finito nei radar dei Campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, per l’attacco si guarda ad un classe 2005: la situazione

