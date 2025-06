Napoli Osimhen contro tutti Dalla cessione al fuori rosa | tutte le ipotesi in ballo

Napoli e Osimhen, un rapporto tumultuoso che tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Da simbolo del tricolore a problema da risolvere, la vicenda dell’attaccante nigeriano si fa sempre più complessa: cessione, fuori rosa e tutte le ipotesi sul tavolo. Un’estate calda, tra speranze e tensioni, potrebbe cambiare per sempre le sorti del club azzurro. Scopriamo insieme tutte le possibili svolte di questa intricata vicenda.

Napoli, 28 giugno 2025 - Il Napoli e Victor Osimhen, una storia senza vie di mezzo. Da idolo incontrastato del terzo scudetto, il primo della gestione di Aurelio De Laurentiis, a problema bello grosso da smaltire nell'estate del quarto tricolore, per una criticità per la verità che si era già palesata un anno fa. La soluzione tampone, all'epoca, si chiamava Galatasaray, ma fin dall'inizio, anche alla luce della natura dell'operazione (prestito secco), l'impressione che la vicenda fosse lontana da un epilogo definitivo era forte. Non a caso, passa un giro intero di calendario e Osimhen torna una grana: a maggior ragione dopo il no rifilato all' Al-Hilal che ha guastato i piani di tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net