Napoli ora è davvero fatta | dopo sei mesi ecco l’erede di Kvara

Napoli, la città che non si ferma mai, ha finalmente svelato il suo nuovo gioiello: l’erede di Kvara. Dopo sei mesi di attesa, la trattativa sta per concludersi e il sogno di un’estate da re diventa realtà. Con una rosa rafforzata e motivata, il Napoli punta a mantenere il trono italiano e conquistare nuovi traguardi. Un passo deciso che promette di scrivere altre pagine epiche nella storia partenopea...

Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno. Dopo sei mesi dall'addio di Kvaratskhelia, il Napoli ha finalmente trovato il suo sostituto. La trattativa è ad un passo dalla fumata bianca. Un'estate da re. Sul tetto d'Italia, ma senza alcuna intenzione di abdicare anche il prossimo anno. E allora qual è il miglior modo per evitare di perdere la corona? Rinforzare una rosa che, dalla prossima stagione, sarà chiamata ad affrontare il doppio impegno. Un piano che, all'ombra del Vesuvio, hanno ben chiaro sin dalla conferma di Antonio Conte. A giudicare dalle apparenze, il Napoli è una serissima candidata ad ottenere il titolo di regina del mercato estivo.

Incredibile: Napoli-Baiano sarà ferma per 4 mesi la linea della Circumvesuviana - I pendolari della Circumvesuviana sono colpiti da una brutta notizia: la linea Napoli-Baiano sarà interrotta per quattro mesi, dal 21 maggio al 30 settembre 2025, a causa di lavori urgenti.

"Non andare via, resta a Napoli: in 3 mesi ti faccio diventare il più forte della Serie A" Trasformato da Conte, il mister aveva davvero ragione ? https://bit.ly/4ecttSc Vai su Facebook

Napoli mai così padrone nella storia della Serie A. Per Inter e Juve il Mondiale conta; Pangos e Green: «Ora il Napoli Basket è davvero una squadra forte«»; Bimba sbranata da pitbull ad Acerra, padre positivo alla cannabis.

Napoli, arriva Lang: accordo trovato con l'ala del Psv. Ora tocca a Nunez - Cosa non fatta capo ha: e così, quando ha capito che lungo la Via Emilia ci sarebbe stato il rischio di rimanere ingolfati, il Napoli è uscito dagli equivoci, ha imboccato le strade del cielo e se ne ... Come scrive gazzetta.it

Mercato Napoli, quasi fatta per Milinkovic-Savic: i dettagli e la rivalità con Meret - Poi il serbo si vestirà d'azzurro per essere il luogotenente del friulano, a sua volta vicino al rinnovo ... Si legge su msn.com