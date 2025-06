Napoli mal di pancia Conte | segnale a De Laurentiis

Il Napoli, rinvigorito dalla conquista del secondo scudetto in tre anni, si trova ora a dover affrontare nuove sfide e pressioni. Tra malumori interni e segnali di insoddisfazione, il tecnico Conte sembra alle prese con un mal di pancia che potrebbe influenzare il cammino degli azzurri. È un momento cruciale per la squadra, chiamata a confermarsi ai massimi livelli: ecco cosa sta succedendo nel cuore di Napoli.

Non c’è pace per gli azzurri, il tecnico di nuovo alle prese con un po’ di malumori: ecco cosa sta succedendo Dopo la vittoria dello scudetto, il secondo in tre anni, il quarto della storia, c’era una sensazione nell’aria, una volontà, una richiesta, da parte di protagonisti e tifosi. Quella, questa volta, rispetto al 2023, di dover fare tutto il possibile per il Napoli per confermarsi. Ed è questa sensazione, ricevuta dal presidente De Laurentiis, che ha fatto sì che Conte decidesse di rimanere in azzurro. Napoli, ci risiamo: Conte infastidito, segnale a De Laurentiis – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Dopo la conferma del tecnico, un buon inizio di mercato, con gli affari De Bruyne e Marianucci. 🔗 Leggi su Calciomercato.it