Napoli Lucca o Darwin Nunez? La società ha deciso ecco chi dei due

Il Napoli fa chiarezza sul suo futuro in attacco: tra Lucca e Darwin Nunez, la società ha scelto il nome che meglio si adatta alla strategia di Conte. Dopo attente valutazioni, il club ha puntato su Lorenzo Lucca come vice Lukaku, rafforzando così la propria linea offensiva con un profilo giovane e promettente. Ma quali sono le motivazioni dietro questa decisione e cosa riserva il destino del mercato azzurro? Restate con noi per scoprirlo.

Napoli, Lucca o Darwin Nunez in attacco: la società ha deciso su chi dei due profili è più adatto alla strategia di Conte Il Napoli sembra aver preso una decisione definitiva per il ruolo di vice Lukaku: Lorenzo Lucca è il profilo scelto da Antonio Conte per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Lucca o Darwin Nunez? La società ha deciso, ecco chi dei due

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - darwin - nunez

Milan su Lucca: "Chi non vuole un top team? Scudetto al Napoli e Champions all'Inter. Ibra, Haaland e i Mondiali..." - Lorenzo Lucca, giovane talento dell'Udinese, si prepara a un'estate di grandi tentazioni. Con ambizioni di approdare a top club, il suo nome scalda le voci di mercato.

Si sblocca l'affare Lorenzo Lucca Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, il club azzurro è sempre più convinto sul ruolo di vice-Lukaku da affidare all'attaccante italiano Darwin Nunez resta un profilo che interessa al Napoli, ma il Liverpool ha richieste Vai su Facebook

Il #Napoli continua a lavorare per Darwin #Nunez, la strategia del #Napoli è lavorare su più tavoli, se non si dovesse trovare l’accordo con il #Liverpool che chiede 50 milioni di euro, il club azzurro andrebbe a chiudere subito #Lucca per 35 milioni + bonus. Vai su X

Lucca o Nunez? Il Napoli ha deciso: lunedì si chiude; Lucca o Nunez come vice Lukaku? Il Napoli ha fatto la sua scelta: si può chiudere la prossima settimana; Napoli vira su Lucca, ecco perché si è complicata la pista Darwin Nunez.

Napoli-Lucca, previsto un incontro con l'Udinese per chiudere: Nunez resta sullo sfondo - Il club azzurro sta stringendo per il classe 2000 dell'Udinese, il preferito per affiancare Lukaku rispetto al giocatore del Liverpool. Scrive sport.sky.it

Lucca o Nunez come vice Lukaku? Il Napoli ha fatto la sua scelta: si può chiudere la prossima settimana - L'attaccante del Liverpool resta monitorato ma il Napoli vorrebbe chiudere per Lucca, è il preferito di Conte per affiancare Lukaku. Segnala msn.com