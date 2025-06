Napoli-Lang è fatta | trovato l’accordo con il Psv | quando si chiude

Il Calciomercato del Napoli si infiamma: dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, la squadra azzurra si prepara a chiudere l'acquisto di Noa Lang dal PSV Eindhoven. La trattativa, ormai ai dettagli finali, sta per concludersi e il club è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa campione d’Italia. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le ultime novità su questa emozionante operazione di mercato.

Il Napoli è pronto a piazzare il terzo colpo del suo calciomercato estivo, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Entra sempre più nel vivo il calciomercato del Napoli, con il club azzurro che, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, si appresta a piazzare il terzo colpo di questa estate. Sarà Noa Lang, esterno offensivo del Psv Eindhoven a rinforzare ulteriormente la squadra campione d'Italia.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

