Napoli la firma di Meret non cambia le cose | la strategia azzurra

Napoli e il suo intreccio di strategie: il rinnovo di Meret sembra mettere in ordine i porti azzurri, ma il futuro rimane incerto. Mentre il club tenta di consolidare la propria rosa, le voci di un possibile arrivo di Milinkovic Savic alimentano speranze e dubbi tra tifosi e dirigenti. La firma di Meret non cambia le carte in tavola: il Napoli continua a sognare grandi colpi per rinforzare la squadra e mantenere alta la competitività in Italia e in Europa.

Il rinnovo di Alex Meret sembra mettere a posto la situazione tra i pali del Napoli di Antonio Conte. Un prolungamento atteso da parecchi mesi, che arriva proprio quando la dirigenza sembra sul punto di firmare un altro portiere. Le voci relative ad un possibile arrivo di Milinkovic Savic sono aumentate sempre di più nelle ultime settimane, ma la mancata firma inizia a preoccupare l'ambiente. Meret ma non solo, il Napoli non molla la pista: la situazione. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport chiarisce la situazione ma soprattutto svela le reali intenzioni della dirigenza partenopea, assolutamente non intenzionata a fermarsi dopo la firma di Alex Meret.

