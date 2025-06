Napoli | che differenza c’è con la Lazio?

Napoli e Lazio, due big del calcio italiano accomunate dal fatto di essere gestite da un unico presidente e di non dipendere da fondi stranieri, nascondono però differenze profonde. Mentre le due piazze condividono alcune analogie superficiali, analisi più dettagliate dei bilanci di Lotito svelano realtà distinte, influenzate da gestione economica e contesto territoriale differenti. Scopriamo cosa rende queste società così uniche e quanto le loro differenze impattano sul futuro.

In Italia le ultime due società di un certo livello gestite da un unico Presidente e non da fondi stranieri sono il Napoli e la Lazio di Lotito. Tuttavia, quelle che inizialmente sembrano essere molte similitudini fra le due realtà del centrosud, in realtà, sono alquanto limitate, dal momento che si parla di gestione economica e piazze completamente diverse. Importanti economisti hanno infatti avuto modo di analizzare i bilanci tenuti da Lotito ed Aurelio De Laurentiis, spiegando come e perché hanno ottenuto negli anni, nonostante occupassero piazze tutto sommato simili, risultati così diversi, agli antipodi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com