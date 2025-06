Napoli cartelli luminosi per gli attraversamenti pedonali

Napoli si prepara a fare un passo avanti nella sicurezza stradale con l'installazione di 36 cartelli luminosi a batteria solare lungo Corso Vittorio Emanuele. Un innovativo intervento targato Anm, volto a garantire attraversamenti pedonali più visibili e sicuri per tutti. Questo progetto, parte integrante del piano comunale in vista del 2024, dimostra l'impegno della città nel creare un ambiente urbano più sicuro e sostenibile.

La scorsa notte, lungo Corso Vittorio Emanuele, a Napoli le squadre di Anm (Azienda Napoletana di Mobilità ) hanno completato l’installazione di 36 paline con la segnaletica di attraversamenti pedonali illuminati da luce a batteria solare. Le installazioni fanno parte del piano per la sicurezza stradale adottato dalla giunta comunale a fine 2024 ed oggi in attuazione, su proposta degli assessori alle Infrastrutture e Mobilità , Edoardo Cosenza, e alla Legalità e Polizia municipale, Antonio De Iesu. Il piano riguarda tutto il territorio comunale e prevede l’installazione di nuovi impianti semaforici pedonali, attraversamenti pedonali rialzati, rallentatori acustici ed ottici e paletti di protezione per i pedoni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it