Napoli Cajuste verso la Turchia | sfuma il ritorno all’Ipswich Town

Il calciomercato di Napoli è in fermento, tra trattative in entrata e cessioni strategiche. Mentre il ritorno di Jens Cajuste verso l’Ipswich Town si fa sempre più sfumato, il club azzurro si concentra sul definire il prezzo per lo svedese, inserendo in questa operazione elementi chiave del suo attuale assetto. La partita tra mercato e strategie di squadra si infittisce, lasciando i tifosi con l’attesa di scelte decisive per il futuro del Napoli.

Ol Napoli fissa il prezzo per lo svedese, la situazione tra azzurri e turchi: i dettagli. Se da un lato quello in entrata è chiaramente il mercato che gode maggiormente dei riflettori, quello in uscita è altrettanto attivo importante per il Napol i. Il club azzurro deve mettere a posto una serie di situazioni relative a giocatori che sono, ormai, fuori dal progetto di Antonio Conte. Tra questi anche Jens Cajuste, che l’ultima stagione l’ha giocata in prestito con la maglia dell’Ipswich Town e che fino a qualche giorno fa sembrava destinato ad essere riscattato dal club inglese. Ora, però, tutto sembra stia per cambiare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Cajuste verso la Turchia: sfuma il ritorno all’Ipswich Town

In questa notizia si parla di: napoli - cajuste - ipswich - town

Cajuste potrebbe lasciare il Napoli anche a titolo definitivo: De Laurentiis apre alla trattativa - Il mercato del Napoli si anima di nuove possibilità: Jens Cajuste potrebbe lasciare il club a titolo definitivo, con De Laurentiis che apre alla trattativa.

#Cajuste, in pole c’è il Besiktas: il Napoli chiede 10 milioni (Twtd) Il portale inglese dedicato all'Ipswich Town conferma che sarà molto difficile vedere il centrocampista svedese in Championship. Vai su X

Jens Cajuste non sarà riscattato dall'Ipswich Town come riferisce TWTD. Lo svedese, 25 anni, ha impressionato durante il suo periodo in prestito dal Napoli, ma ha attirato su di sé un altro top club europeo che sarebbe pronto a prendere il suo cartellino dagli Vai su Facebook

Cajuste via da Napoli, il Besiktas fa sul serio: sfuma il ritorno all’Ipswich; Cajuste, in pole c’è il Besiktas: il Napoli chiede 10 milioni (Twtd); Cajuste, lo svedese verso la permanenza all’Ipswich Town? La posizione del Napoli.

Cajuste, niente riscatto dell'Ipswich: top club europeo sulle sue tracce - Lo svedese, 25 anni, ha impressionato durante il suo periodo in prestito dal Napoli, ma ha attirato su di sé un altro top club e ... msn.com scrive

Cajuste, in pole c’è il Besiktas: il Napoli chiede 10 milioni (Twtd) - Cajuste ha trascorso una stagione all'Ipswich Town, ma il club è retrocesso in Championship; di conseguenza, non è scattato il riscatto. Da ilnapolista.it