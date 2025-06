Napoli 16 milioni di euro per l’assistenza a 2mila bambini con disabilità

Napoli compie un passo deciso verso l’inclusione: con 16 milioni di euro, l’amministrazione garantisce assistenza specialistica a oltre 2.000 bambini con disabilità, a partire dal primo ottobre. Questa iniziativa rappresenta un impegno concreto per creare un ambiente scolastico più equo e accogliente, dimostrando che ogni bambino merita le stesse opportunità di crescita e apprendimento. Un investimento che rafforza il futuro della città e la speranza di un’Italia più inclusiva.

Questa mattina il Servizio Politiche di Inclusione dell’Area Welfare del Comune di Napoli ha firmato una determina che consentirà ad oltre 2000 bambini con disabilità di ricevere, a partire dal 1° ottobre, l’assistenza specialistica in classe. Si tratta di un impegno di spesa importante da parte dell’Amministrazione, pari a circa 16 milioni di euro. La determina si inserisce nell’ambito del bando attivato lo scorso anno scolastico, che prevedeva la possibilità di prorogare il servizio anche per l’anno successivo. In questo modo non solo viene garantita la continuità educativa e assistenziale per gli alunni con disabilità, ma si raccolgono anche le istanze e le esigenze del personale impiegato nelle cooperative che hanno ottenuto i lotti di gestione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

