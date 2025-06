Musk torna ad attaccare la legge di bilancio di Trump | Distruttiva per l’economia americana

Elon Musk torna a criticare con veemenza la legge di bilancio di Trump, che definisce distruttiva per l’economia americana. Il disegno di legge, che combina tagli fiscali, nuove misure su sicurezza e immigrazione e revisioni profonde ai programmi sociali, rischia di compromettere il futuro degli Stati Uniti. Una sfida che mette in evidenza le tensioni politiche e le preoccupazioni di chi teme un impatto negativo sul benessere collettivo.

Il disegno di legge combina tagli fiscali, nuove misure su sicurezza e immigrazione e drastiche revisioni a programmi sociali.

Musk:legge fiscale Trump? Una porcheria - Elon Musk non le manda a dire: il disegno di legge fiscale voluto da Trump è una "porcheria". Questa dichiarazione audace, lanciata su X, non solo scuote il mondo politico ma accende anche un dibattito cruciale sui diritti fiscali e la giustizia economica in un periodo in cui la disuguaglianza cresce.

