Musk torna a attaccare la legge di Trump ' danneggerà gli Usa'

Elon Musk torna a scagliarsi contro la legge di spesa di Trump, mettendo in guardia sui potenziali effetti devastanti per l’occupazione e la competitività degli Stati Uniti. Con un messaggio deciso su X, il magnate avverte: questa normativa rischia di compromettere il futuro del Paese, favorendo industrie obsolete a discapito di quelle innovative. È uno scontro acceso tra visioni contrastinghe per il destino economico dell’America, che potrebbe avere ripercussioni mondiali.

Elon Musk torna ad attaccare in modo pesante la legge di spesa di Donald Trump. "Distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese!", ha scritto su X l'uomo più ricco del mondo definendo il 'big, beautiful, bill' "totalmente folle e distruttivo. Elargisce sussidi alle industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro", ha insistito il patron di Tesla che ha lasciato l'amminstrazione Trump dopo un durissimo scontro con il presidente un mese fa.

