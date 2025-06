Musk riaccende lo scontro con Trump | La legge di bilancio? Folle e distruttiva cancella posti di lavoro e danneggerà gli Usa

Dopo settimane di apparente calma, Elon Musk torna a far sentire la sua voce, criticando duramente la legge di bilancio sponsorizzata da Trump. L'imprenditore mette in guardia sui rischi di una politica economica che, secondo lui, potrebbe cancellare milioni di posti di lavoro e danneggiare le industrie emergenti. La tensione fra le grandi personalitĂ si infittisce, aprendo uno scenario incerto per il futuro degli Stati Uniti e oltre.

Musk:legge fiscale Trump? Una porcheria - Elon Musk non le manda a dire: il disegno di legge fiscale voluto da Trump è una "porcheria". Questa dichiarazione audace, lanciata su X, non solo scuote il mondo politico ma accende anche un dibattito cruciale sui diritti fiscali e la giustizia economica in un periodo in cui la disuguaglianza cresce.

