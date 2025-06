Musica al museo Dalla classica alla world music

Immergiti nell’incantevole cornice del Museo Barca Lariana a Pianello del Lario, dove l’estate porta un ricco calendario musicale, dal classico al world music. Un viaggio sonoro che promette emozioni, cultura e condivisione, arricchendo le serate di luglio con note indimenticabili. Non perdere l’appuntamento di lunedì alle 21, quando l’Orchestra I Pomeriggi Musicali e Giulio Tampalini ci condurranno in un’avventura musicale senza confini, capace di unire e emozionare tutti gli spettatori.

PIANELLO DEL LARIO (Como) Un fitto programma di musica attraversa il mese di luglio al Museo Barca Lariana di Pianello del Lario. Lunedì alle 21 è in programma una serata dedicata alla musica classica con l’ Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta dal Maestro Pier Carlo Orizio e con la chitarra di Giulio Tampalini. Il concerto si aprirà con uno dei brani più conosciuti per chitarra e orchestra, una vera e propria icona della musica spagnola: il Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo. A seguire, un omaggio all’Italia con la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, detta "Italiana", di Felix Mendelssohn. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica al museo. Dalla classica alla world music

In questa notizia si parla di: musica - museo - classica - world

Musei in musica: musica e arte si fondono al Museo Novecento - Al Museo Novecento, la musica e l'arte si intrecciano in "The Magic Music Planet", l'ultimo appuntamento primaverile di Musei in Musica.

Sabato 21 giugno torna la Festa della Musica! In occasione della 31°edizione della manifestazione europea, note e arte si incontrano in un itinerario speciale attraverso le collezioni della Galleria dell'Accademia di Firenze. Il museo fiorentino ha ideato un perc Vai su Facebook

Musica al museo. Dalla classica alla world music; Il MArRC apre la stagione estiva con Museo in Fest 2025: ecco il programma dal 17 giugno al 29 agosto 2025; Mare Nostrum di Giovanni Palombo e Gabriele Coen Duo al Museo del Saxofono.

Musica classica e musica sacra al museo campano di Capua e al museo di Maddaloni - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online - Si parte sabato 12 novembre (ore 19,30) al Museo Campano di Capua con il Trio Adorno (Christoph Callies violino, ... Scrive napolivillage.com

Musica classica nel Museo Campano di Capua per i “Concerti di Primavera” - CAPUA (CE) – Musica classica nel Museo Campano di Capua (per i “Concerti di Primavera”) e alla Reggia di Caserta in occasione della Notte Europea dei Musei. Segnala napolivillage.com