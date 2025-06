Musah-Napoli si riapre tutto? L’aggiornamento è un assist

Il mercato del Napoli si infiamma nuovamente: Musah, uno dei nomi caldi, potrebbe ancora vestire la maglia azzurra. La trattativa si riapre con un assist decisivo che accende le speranze di tifosi e dirigenti. Dopo aver piazzato grandi colpi, il club sembra puntare anche sul centrocampo, consolidando cosÏ la rosa per affrontare al meglio la stagione. La scena è tutta da seguire: tutto può ancora succedere.

Musah può ancora firmare per il Napoli: arriva una notizia che è un assist positivo nella trattativa con gli azzurri. Il Napoli non sta trascurando alcun reparto nel suo calciomercato. L’unico reparto dove forse sembrano essersi “raffreddate” le trattative in entrata è il centrocampo. Dopo il super acquisto De Bruyne, il Napoli aveva accelerato anche per il centrocampista del Milan Yunus Musah, in previsione anche di un possibile addio di Anguissa. Nelle ultime ore sono però in rialzo le chances di una sua permanenza, portando quindi ad una frenata anche nella trattativa per lo statunitense. Moretto: “Musah-Napoli congelata, nessun inserimento dalla Premier”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Š Spazionapoli.it - Musah-Napoli, si riapre tutto? L’aggiornamento è un assist

