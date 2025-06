Muore storico dirigente e insegnante di educazione fisica | Ha testimoniato i più alti valori dello sport

È scomparso Renzo Forgani, figura simbolo dello sport e dell’educazione fisica, che ha dedicato la sua vita a plasmare generazioni di atleti e appassionati. La sua dedizione e i valori che ha sempre promosso resteranno vivi nel cuore di chi lo ha conosciuto. A ricordarlo interviene anche il Presidente della Polisportiva Edera, che lo definisce un vero esempio di passione e integrità. La sua eredità continuerà a ispirare molti, affinché lo spirito sportivo non muoia mai.

E' morto all'età di 83 anni Renzo Forgani, storico dirigente sportivo legato alla polisportiva Edera. Forgani si trovava ricoverato all'Hospice di Forlimpopoli, la morte è sopraggiunta due sere fa. Tantissimi gli sportivi che si sono formati sotto la sua guida.

In questa notizia si parla di: storico - dirigente - muore - insegnante

